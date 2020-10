Aufgrund der einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, die am 2. November in Kraft treten, wird das Festival "szene machen!" nicht in ursprünglich geplanter Form stattfinden können, um die Sicherheit aller Teilnehmenden und Zuschauer*innen gewährleisten zu können.



In Anbetracht der kommenden temporären Schließungen von Kulturorten hält das Netzwerk dott (Dortmunder Tanz- und Theaterszene) einen am 31. Oktober stattfindenden Eröffnungstag für ein falsches Signal. Deshalbwerden alle Veranstaltungen des Festivals nicht wie geplant durchgeführt.

Dennoch wird darangearbeitet, "szene machen!" in geändertem Format stattfinden zu lassen und so eine Plattform für die vielfältigen Arbeiten der Dortmunder Tanz- und Theaterszene zu bieten. Geplant sind verschiedene digitale Ansätze, die es ermöglichen sollen die Diversität der freien darstellenden Künste widerzuspiegeln. Neben Hörspielen, Videobeiträgen und Interviews sind partizipative und experimentelle Formate angedacht.

Veröffentlicht werden sollen die Beiträge sukzessive auf derHomepage www.dott-netzwerk.de. Ankündigungen über neue Beiträge werden über die SocialMedia-Kanäle des Netzwerks veröffentlicht.

Das Netzwerk dott ist ansässig im Musik- und Kulturzentrum (MUK) Güntherstraße 65.