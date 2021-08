Brackel. Ob Haargummis, Loopschals, Stirnbänder, Mützen oder komplexe Kleidungsstücke: Beim Nähen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Begeisterung für das Schneiderhandwerk hat inzwischen auch die junge Generation fest im Griff, weshalb das Kulturzentrum balou im September zwei Nähangebote für kleine und große Nachwuchsschneider:innen anbietet. Ab Freitag, dem 3. September, startetzwischen 16:30 - 18:30 Uhr ein Eltern-Kind-Nähkurs. In diesem Kurs lernen Kinder ab 7 Jahren zusammen und mit der Unterstützung eines Elternteils die Grundlagen des Nähens; vom Einfädeln und Versäubern bis zur Steppnaht. Sandra Ricke-Thomas stellt zahlreiche kleinere und größere "Nähprojekte" vor. Für die erste Doppelstunde wird das Material gestellt; Materialien für die eigenen "Projekte" sollen dann gekauft werden. Die Kursgebühr beträgt pro Eltern-Kind-Paar 40,- Euro. Für alle, die sich eine Nähmaschine kaufen möchten oder bereits eine besitzen, mit der sie nichts anfangen können, ist der Nähmaschinenführerschein, ab Freitag, dem 24. September, zwischen 18:30 - 20:30 Uhr bestens geeignet. Am Ende dieses Workshops sind die Teilnehmer:innen in der Lage, handelsübliche Nähmaschinen zu bedienen und haben die Grundlagen des Nähens erarbeitet (Ober-/Unterfaden, Garnkunde, Einfädeln, Spulen, Schnittmuster, etc.). Praktische Nähübungen zu verschiedenen Nähten und Stichmöglichkeiten sind weitere Inhalte des Kurses. Bitte Nähutensilien und eine Nähmaschine (mit Anleitung!) mitbringen. Die Gebühr beträgt 31,- Euro.

Anmeldungen online auf der balou Homepage www.balou-dortmund.de. Zudem steht das Kulturzentrum auch telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de für Rückfragen zur Verfügung.