Das Publikum hat entschieden: "Die beste Band im Westen" kommt aus dem Dortmunder Osten. Im Mai hat sich die Band "The Tierheims" beim Radiosender WDR2 um den Titel beworben. Dank Unterstützung zahlreicher Fans hat sie es geschafft.

Bei der einwöchigen Internetabstimmung konnten die Musiker die meisten Stimmen für sich holen. "Wir freuen uns sehr", teilte Andy Wagner dem Ost-Anzeiger nach dem Sieg mit. "The Tierheims" haben ihr Revier in Dortmund und Umgebung und wurden im März 2017 gegründet. Alle Mitglieder waren und sind schon seit über 30 Jahren in anderen Formationen aktiv. Was ihre gemeinsame Arbeit ausmacht, ist eine große Experimentierfreudigkeit. Musikalisch bewegen sich "The Tierheims" im Bereich Rock, Punk, Pop, Metal und Alternative.