Am Samstag, 29. Februar, tritt die "60s/70s Oldie Connection" im Brackeler "Gasthaus Pape", Flughafenstraße 66, auf. Die Band spielt Songs von den CCR, Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, Lords, Steppenwolf und mehr. Eine Zeitreise mit fünf Stimmen, drei Gitarren, Bass und Drums, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich über eine Spende in den Hut.