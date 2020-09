Die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus von Flüe kann zwar - coronabedingt - in diesem Jahr nicht wie gewohnt das traditionelle Mitarbeiterfest feiern, indes lädt die Gemeinde alle ehrenamtlich Tätigen mit Partner*in oder der Familien ein, das Patronatsfest am Sonntag, 27. September, an der Arcostraße mitzufeiern.

Beginn des Festgottesdienstes ist um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche. Im Anschluss will man dort noch rund zehn Minuten zusammenbleiben, um ein kurzes Orgelkonzert zu genießen. Nach einer Ansprache wird allen Aktiven ein kleines Dankeschön überreicht.

Um Anmeldung im Pfarrbüro, Arcostr. 72, Tel. 0231/258375, E-Mail: nikolaus@kirche-dortmund-ost.de wird bis Dienstag, 22. September, gebeten.