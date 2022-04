Brackel. Nicht die perfekte Körperhaltung steht beim sanften Yoga ab dem Dienstags, 26. April zwischen 17:30 - 19:00 Uhr im Mittelpunkt, sondern Bewegung und Bewusstheit miteinander zu verbinden. Sanfte und leichte Übungsabfolgen passen sich den eigenen körperlichen Möglichkeiten an und lassen eine positive Veränderung an Körper und Seele spürbar werden. Die Tiefenentspannung unterstützt diesen Prozess und führt insgesamt zu mehr Ruhe und Gelassenheit. Vorkenntnisse in Yoga sind nicht erforderlich. Die Kursgebühr beträgt 72 Euro.

Für Entspannung in der Natur sorgt am Samstag, 30. April, SGV-Wanderführer und Entspannungstrainer Manfred Plieske. In Bewegung im Wald vermittelt der Trainer zwischen 10:00 und 13:00 Uhr seinen Gästen bei diesem wohltuenden Spaziergang unter dem Motto „Das Naturorakel- meine Intuition“ Methoden und Ansätze für mehr Stabilität - nicht nur körperlich. Erleben Sie mentale Entspannung in freier Natur! Die Länge der Spaziergänge umfassen zirka 4km. Treffpunkt: Aplerbecker Wald, Schwerter Str. 238, 44287 Dortmund, Parkplatz Aplerbecker Waldstadion. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro.

Eine Anmeldung ist ab sofort auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via E-Mail an post@balou-dortmund.de möglich. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften.