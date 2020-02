Am Sonntag, den 22. März 2020 bietet das Kulturzentrum balou e. V. einen kreativen Workshop für Kinder ab 8 Jahren an. Zwischen 10:30 – 13:00Uhr gehen die Kinder gemeinsam mit Kursleiterin Nicola Latz auf die Suche nach kreativen Ideen zum Thema Riesen und Winzlinge. Ob der Riese Herr Tutur bei Lukas, der Lokomotivführer oder die lieben Zwerge von Dornröschen - die Faszination von kleinen und großen Wesen ist besonders für Kinder präsent. In diesem Schreibworkshop wird kreatives Kopfkino gekonnt auf Papier gebracht und als ganz private Geschichte für immer festgehalten. Anmeldungen können persönlich in der Oberdorfstraße 23, 44309 Dortmund, telefonisch unter 0231-99773630 oder direkt auf der Internetseite unter www.balou-dortmund.de vorgenommen werden. Der Workshop kostet 10,- Euro pro Kind.