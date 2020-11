Noch einige Termine frei hat die katholische Kurler Kirchengemeinde St. Johannes Baptista für die angesichts der Corona-Einschränkungen ins Leben gerufene Advents-Aktion „Herbergssuche“.

Gedacht ist diese vorweihnachtliche Aktion als (kleiner) Ersatz für den in diesen Pandemie-Zeiten nicht durchführbaren "Lebendigen Adventskalender".

Wie Organisatorin Andrea Wellmann mitteilt, gibt es dabei in der Zeit vom ersten Adventssonntag, 29. November, bis zum Heiligabend, 24. Dezember, die Gelegenheit, der Krippenfigur der schwangeren Maria, begleitet von Josef und dem Esel, für einen Tag eine Bleibe in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus zu geben.

"Maria, Josef und der Esel sollen in der Adventszeit täglich in der Gemeinde weitergegeben werden. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit in dieser besonderen Zeit", findet Wellmann.

Die Segnung und Aussendung findet am ersten Advent im Gottesdienst in der Kurler Kirche St. Johannes Baptista an der Werimboldstraße statt. Am 24. Dezember werden die Figuren in der ersten Christmette um 15 Uhr dann hier wieder feierlich in Empfang genommen.

 Wer Maria und Josef zu sich heimholen möchte, melde sich bitte zeitnah bei Andrea Wellmann (E-Mail: wellmanna@web.de; Tel. 0231/285040). Wie gesagt: Es sind noch einige Termine frei.