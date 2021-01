Die Sternsinger im Pastoralen Raum Dortmund-Ost verzichten in diesem Jahr zum Schutz aller Beteiligten darauf, in den katholischen Gemeinden in Brackel, Neuasseln, Asseln und Wickede von Haus zu Haus zu ziehen, um den Segen Gottes für das neue Jahr zu bringen und um Spenden für das Projekt "Kindern Halt geben" in der Ukraine zu bitten. Stattdessen wird es eine zentrale Sternsingeraktion am Brackeler Hellweg geben.

Am Dreikönigstag, Mittwoch, 6. Januar, werden Sternsinger mit dem "HimmelsFlitzer" in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vor Brackels evangelischer Kirche am Hellweg an der Stadtbahn-Haltestelle stehen, um die Segensaufkleber zu verteilen und Sternsinger-Spenden entgegen zu nehmen.