Dem traditionellen Vorbild des Aufbruchs zum Stall in Bethlehem folgend waren Sternsinger der Brackeler Clemens-Gemeinde auch im Knappschaftskrankenhaus Dortmund auf Tour.

Segen bringen und Spenden einsammeln für Kinder in Not lautete der Kernauftrag. Die Sternsingeraktion 2020 stellt das Thema Frieden am Beispiel des Libanon in den Mittelpunkt.

Im Knappschaftskrankenhaus wurden die Könige von Müttern und der katholischen Krankenhausseelsorgerin Martina Niedermaier begleitet. Sie hofften auf offene Türen und Herzen. So wurden die Kinder in vielen Zimmern gut empfangen und konnten die Spendendosen eifrig füllen. Den klassischen Segensspruch der Weisen aus dem Morgenland ergänzten die Könige mit dem Wunsch auf gute Besserung.

Am Eingang des Knappschaftskrankenhauses hinterließen die Könige das traditionelle Segenssymbol "C+M+B", dass als lateinische Version von "Herr segne dieses Haus", aber auch für die Namen der drei Könige verstanden werden kann.