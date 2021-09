Im Pastoralen Raum Dortmund-Ost fanden Ende August und Anfang September die restlichen Erstkommunionfeiern in kleinen Gruppen statt.

Etwa die Hälfte der Familien hatte sich dafür entschieden, erst nach den Sommerferien an der Erstkommunion teilzunehmen. Aufgrund der Corona-Lage wurde bewusst eine vielfältige Auswahl angeboten, um in den katholischen Kirchengemeinden in Brackel, Wickede, Neuasseln und Asseln sichere Feiern zu ermöglichen und den Bedürfnissen der Familien entgegenzukommen.

Das Leitungsteam hat die gesamte Kommunionvorbereitung je nach Situation immer neu für die Familien möglichst ansprechend und doch sicher ausgerichtet. So haben die Familien einzeln bei Stationsgängen den Kirchenraum erlebt oder sich an ihre Taufe erinnert; später waren auch kindgerechte Gottesdienste in den kleinen Erstkommuniongruppen möglich.

Die Gemeinden wünschten allen Erstkommunionfamilien Gottes Segen und dankten ihren zehn ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die die Kommunionvorbereitung mit viel Liebe, Flexibilität und Erfahrung mitgetragen haben.