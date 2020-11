Am Volkstrauertag (15.11.) nahmen Bürgermeisterin Barbara Brunsing (Bild 1, 2.v.l.), Polizeipräsident Gregor Lange (2.v.r.), Oberstleutnant André Rosarius (l.) und Dr. Stefan Mühlhofer (r.), Geschäftsführender Direktor der Kulturbetriebe und Dortmunder Vertreter des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, am stillen Gedenken mit Kranzniederlegungen auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof für die sowjetischen Kriegstoten teil - coronabedingt ohne Gäste, ohne andere Teilnehmende sowie ohne Rahmenprogramm. Gemeinsam gedachte man der Kriegsopfer und der Opfer der Gewaltherrschaft.

75 Jahre nach Kriegsende legten die Volkshochschule und der Volksbund bei der Aktion „Stones of Kindness“ 75 kleine mit positiven Botschaften gestaltete Steine am Mahnmal für die deutschen Kriegstoten nieder. Jeweils ein Stein steht für ein Jahr in Frieden und Freiheit.

Zudem hängten Europa-Schüler*innen aus dem nahen Wambel und eine Friedrich-Ebert-Grundschülerin am sowjetischen Gräberfeld 75 kleine Friedenstauben auf.