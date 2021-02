Nicht nur die Gemeinde, ganz Kurl trauert: Am Mittwoch, 3. Februar, verstarb im Alter von 86 Jahren Xaver Rampsel, der frühere katholische Pfarrer von Kurl.

Pastor Rampsel war 26 Jahre lang, von 1980 bis 2006, Seelsorger in der Kirchengemeinde St. Johannes Baptista. Und er lebte auch in seinem Ruhestand in Kurl, in den letzten Jahren im St.-Elisabeth-Altenheim.

Rampsel konnte dort noch im Juli 2020 sein Goldenes Priesterjubiläum feiern (siehe Foto). "Die weitaus meiste Zeit seines priesterlichen Dienstes hat er also in Kurl verbracht und dort auch tiefe Spuren hinterlassen und die Gemeinde nachhaltig geprägt", würdigt ihn Pfarrer Reinhard Bürger, Leiter des Pastoralen Raumes Dortmund-Nordost. "Seine bescheidene und menschliche natürliche Art mit den ostwestfälischen Wurzeln hat ihm viele Sympathien eingebacht und hat ihn auch viele dauerhafte Freundschaften knüpfen lassen. Bei allen anfallenden Entscheidungen und Veränderungen im Gemeindeleben hatte er immer das Wohl der Gemeinde im Blick."

Auch nach dem Eintritt in den Ruhestand blieb Rampsel der Kurler Gemeinde eng verbunden.

Pastor Rampsel wird am Mittwoch, 10. Februar, beerdigt. Coronabedingt findet die Trauerfeier nur im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Beerdigung am 10.2. auf dem Kurler Friedhof

Die Beerdigung ist dann um 15 Uhr auf dem Kurler Friedhof. Hier sind – bei Wahrung der notwendigen Abstände – auch alle Kurler eingeladen.

Das Seelenamt für den Verstorbenen wird dann als sonntäglicher Gemeindegottesdienst gefeiert, sobald es die Verhältnisse wieder zulassen.