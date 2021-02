Im Namen der Kirchenvorstände, des Pfarrgemeinderates und des Pastoralteams hat Pfarrer Ludger Keite als Leiter des Pastoralen Raumes Dortmund-Ost einen "vorsichtigen Gottesdienstbeginn ab dem 1. März" für die vier katholischen Kirchengemeinden in Brackel, Asseln, Neuasseln und Wickede angekündigt.



Damit lehnt sich der Gemeindeverbund an die Beschlüsse des Landes NRW nach der Bund-Länder-Runde an, ab dem 22. Februar schrittweise wieder die Schulen und Kitas zu öffnen.

Indes gelten diverse Schutzmaßnahmen:

Die Teilnehmendenzahl wird begrenzt. Es gilt folgende Sitzplatzbegrenzung: Vom Göttlichen Wort in Wickede: 60 Plätze; St. Clemens in Brackel und St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln: 50 Plätze; St. Joseph in Asseln: 40 Sitzplätze.

Welcomer erforderlich - Anmeldung notwendig

Voraussetzung dafür, dass Gottesdienste angeboten werden können, ist die Bereitschaft, genügend Welcomer*innen zu finden. Sollte für einen Gottesdienst kein*e Welcomer*in gefunden werden, entfällt der Gottesdienst.

Für alle Gottesdienste - auch werktags - ist vorab eine Anmeldung über die Homepage oder telefonisch über die Pfarrbüros notwendig. Für einen Gottesdienst kann man sich immer ab dem Montag in der Vorwoche anmelden. Beispiel: Für alle Gottesdienste vom 1. bis 7. März kann man sich ab 22. Februar anmelden. Anmeldeschluss ist in der Regel zwei Tage vor einem Gottesdienst.

In allen Kirchen gilt die Pflicht zum korrekten Tragen eines medizinischen Mund-NasenSchutzes sowie zur Desinfektion der Hände am Eingang. In allen Gottesdiensten wird auf den Gemeindegesang verzichtet.

Sollte der Inzidenzwert im Dortmunder Osten indes wieder über den Wert von 60 steigen und in Verbindung damit Schulen geschlossen werden, werde das Gottesdienstangebot wieder eingeschränkt.

"Wir freuen uns wieder Gottesdienste zu feiern - aber sicher! Dazu brauchen wir die Mithilfe aller Beteiligten", schließt Pfarrer Keite.