Mit lebensgroßen Krippenfiguren rund um die Weihnachtsgeschichte wurde das biblische Ereignis im Pastoralen Raum Dortmund-Ost hautnah erfahrbar.

Vor der Kirche Vom Göttlichen Wort in Wickede wurden die Weihnachtstage zu einem ganz besonderen, feierlichen Erlebnis. Durch die Größe der Krippenfiguren wurde das Ereignis um die Geburt Jesu Christi ganz nah erfahrbar. So konnten unter freiem Himmel nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene die Geburt des Jesuskindes in einem ganz besonderen Rahmen feiern.

Die Krippenlandschaft wird in den nächsten Jahren abwechselnd in allen vier Gemeinden des Pastoralen Raums im Dortmunder Osten zu sehen sein.