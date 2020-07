Die Kurler Künstlerin Martina Dickhut lädt für Sonntag, 2. August, von 11 bis 17 Uhr zu einer besonderen Veranstaltung in ihr "Atelier für Jedermann", Bauerholz 36, in Husen ein.

Zu Gast ist Birgit Kühnert aus Bergkamen. Sie ist die Tochter des bekannten Künstlers Heinz Paschedag aus Hamm, der 2004 verstorben ist. Paschedag hat über Jahre hinweg jährlich Ausstellungen in seinem Haus in Hamm veranstaltet. Außerdem hat er auf Anregung der Galerie Pepper in Hamm dort in unregelmäßigen Abständen seine Werke gezeigt und angeboten. Seine Aquarelle und Acrylbilder sind größtenteils auf Mallorca und in Deutschland gefertigt. Die Grafiken, Drucke und Holzschnitte hat er daheim geschaffen.

"Der Nachlass ist ein kleiner Schatz und so umfangreich, dass Birgit Kühnert ihn zu einem guten Teil für einen geringen Betrag zum Verkauf anbieten möchte. Es lohnt sich, vorbei zu schauen", wirbt Martina Dickhut. Daneben gibt es auch Bücher über und mit Kunst, die Heinz Paschedag gesammelt hat.

Martina Dickhut ermögliche ihr den Wunsch der Präsentation in Ihren Räumlichkeiten, weil sie die Qualität der Werke sehr schätzt. "Bringen sie Zeit mit, es lohnt sich", empfiehlt die Künstlerin.

Geachtet wird natürlich auf Mund-Nasen-Schutz und Abstand.

Die Bilder können im "Atelier für Jedermann" übrigens noch bis zum 4. September 2020 betrachtet werden zu den Öffnungszeiten montags und dienstags von 17 bis 20 Uhr, dazu dienstags, mittwochs und freitags auch von 10 bis 13 Uhr.