"Elma und Albert auf Tagreise" heißt das erste Kinderbuch von Raphaela Isbrecht aus Wickede. Die 33-jährige Mutter zweier Kinder freut sich, dass die Geschichte über einen jungen Fuchs ab sofort erhältlich ist.

Nachtaktiv aber neugierig, möchte Fuchs Albert mehr über das Leben am Tag erfahren. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Elma erlebt er große Abenteuer in der Natur und lernt neue Freunde kennen.

Kindgerecht alles selbst illustriert

"Das Buch enthält viele kindgerechte Illustrationen, welche Kinderaugen zum Strahlen bringen", erklärt Raphaela Isbrecht. Wissenswertes über die Natur werde in Kurzgeschichten erzählt und rege Kinder zum Nachdenken über Ihren Umgang mit dieser an. Raphaela Isbrecht, Sachbearbeiterin in der Datenbankpflege, zieht es in jeder freien Minute nach draußen: "Ich liebe die Klänge und Düfte der Natur, das Summen der Bienen, das Farbenspiel der untergehenden Sonne, wenn sich der satte gelbe Farbton auf die Blumen und Bäume niederlegt."

Band 1 der Buchreihe um den jungen Fuchs Albert wurde jetzt veröffentlicht. Die Fortsetzung Band 2 soll im Dezember erscheinen. Text und Illustrationen, die ebenfalls von der Wickederin stammen, hat Isbrecht bereits in Arbeit.

"Inspiriert zu diesem Buch wurde ich durch meine Kinder und die schöne, natürliche Umgebung hier bei uns in Dortmund. Ich wohne in Wickede und bin viel in den Wäldern und Feldern hier unterwegs", schildert Autorin Isbrecht: "Mein Buch ist für alle Kinder ab drei Jahre geeignet und in allen örtlichen Buchhandlungen sowie gängigen Onlineshops erhältlich: ISBN Hardcover 978-3-347-28800-3.

Kontakt zur Autorin können Interessierte per E-Mail aufnehmen: rafalovenature@gmail.com.