Brackel. In einem zweitägigen und kostenlosen Workshop vom Kulturzentrum balou werden unter der Leitung von Claudia Horster Lichter aus Ton kreiert. Beim ersten Termin am Samstag, 2. Oktober 21 werden zwischen 11:00 und 12:30 Uhr die Familienlichter aus Ton gestaltet und nach dem Trocknen und Brennen beim zweiten Termin am Samstag, 6. November, werden diese zwischen 11:00 – 12:30 Uhr farbig gestaltet. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen 4-9 Jahre und fördert das gemeinsame kreative Erleben.

Das Angebot findet in Zusammenarbeit mit dem Familienbüro Dortmund -Brackel statt. Auch, wenn das Angebot kostenfrei ist, bedarf es einer Anmeldungen auf www.balou-dortmund.de, telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich.

Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum balou zudem über die aktuellen Hygienevorschriften. In der Ferienzeit steht das Team zwischen Mo-Fr: 9-12 Uhr für Rückfragen zur Verfügung.