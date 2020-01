Die Vorstellung des Kindertheaters Der kleine Rabe Socke "ALLES MEINS!" am Sonntag, 2.2.20, 15 Uhr, im Café balou ist AUSVERKAUFT. Doch es gibt noch am gleichen Tag eine Zusatzveranstaltung um 16:30 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort im balou-Büro, Oberdorfstraße 23, telefonisch unter 0231-99773630 oder an der Tageskasse erhältlich.