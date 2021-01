Ist es wirklich eine erfreuliche Nachrichten für die Mieter*innen der Geleitstraße, Ordalweg, Richtsteig in Dortmund Brackel?

"Heute Abend am 05.01.2021 erreicht uns die Information in Form eines Ausgangsfotos, an den Haustüren der faktum-b real estate GmbH & Co. KG Siedlung in Dortmund Brackel, verwaltet wurde diese bisher von der Mon-Real GmbH, diese informiert die Mieter*innen über einen Eigentümerwechsel." Schreibt der Mieter Netzwerk Dortmund." Schreibt der Mieter Netzwerk Dortmund.

Die Art und Weise wie Mon-Real ihren abschied bekannt machte, hat doch Fragen aufgeworfen. Denn am 05.01.2021 in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr diesen Brief (unten in den Bildern zusehen) an die Haustüren zu hängen. Ist schon etwas komisch gewählt.

In dieser Ankündigung wird von seiten der Mon-Real GmbH erklärt, dass sie selbst seid dem 01.01.2021 nicht mehr zuständig sind. Nur noch für offen gebliebene Mietrückstände und Betriebskosten aus 2019. Des Weiteren wird mitgeteilt das der neue Eigentümer sich in gesonderten Schreiben vorstellen wird.

Der neue Eigentümer kommt aus Bochum

Der neue Eigentümer ist die BOWAG Immobilien GmbH aus Bochum, die BOWAG ist ein Zusammenschluss aus einem Unternehmensinvestor und der Bollmann Gruppe, laut eigener Aussage: “seit mehr als 25 Jahren als Immobilienunternehmen in NRW operiert u.a. in Wuppertal, Bochum, Witten, Eschweiler, Duisburg, Velbert und jetzt auch in Dortmund.” Es scheint ein großes Firmen Netzwerk zu geben. Der Geschäftsführer der Firma war auch mal von 2013 bis 2016 Geschäftsführer der Vivawest Westfalen GmbH u.a. und kein unbekannter in Dortmund zu sein. Trotz Eigentümerwechsel - Für die betroffenen Mieter geben wir daher folgende Hinweise: Der bisherige Mietvertrag gilt unverändert weiter.

Unbekannt ist der neue Eigentümer nicht in Dortmund

Offensichtlich htte der Mieterverein 2013 wohl schon, mit der Bollmann-Gruppe wozu auch die BOWAG Grundbesitz GmbH und die BOWAG Immobilien GmbH zugehört u.a.:

Verkauf der MSA-Siedlung– Neuer Eigentümer will die Siedlung zerschlagen und hausweise weiterverkaufen! - Gemeinsame Pressemitteilung Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. / Mieterbeirat MSA-Siedlung / SPD-Ortsverein Scharnhorst 31.07.2013

Sie werben mit bezahlbarem Wohnraum

Die BOWAG schreibt dazu auf Ihrer Webseite: “wir schaffen Wohnraum, indem wir sanierungsbedürftige Objekte modernisieren, und wir erhalten attraktiven Wohnraum mit unseren Partnern in der mieterorientierten Hausverwaltung. Aktuell sind unsere Liegenschaften überwiegend in Nordrhein-Westfalen, unsere Ausrichtung ist aber bundesweit.“

'Wir begrüßen immer bezahlbaren Wohnraum, und Instandsetzungen für Dortmund.' erklärt Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V. '

Wir können nur hoffen, dass es zukünftig eine wirkliche Verbesserung für die Mieter*innen geben wird. Und kein von regen in die Traufe wird. Zu wünschen wäre es jedenfalls vielen Mieter*innen der Wohnsiedlung in Dortmund Brackel. Dem neuen Eigentümern, sollte aber auch bewusst sein, das einiges zu tun ist und Investiert werden muss. Da ein großer Instandhaltungsstau über Jahre hinweg vorhanden ist. Wir werden versuchen auch mit dem neuen Eigentümern ins Gespräch zu kommen, aber auch die Situation vor Ort, weiter im Auge behalten.' erklärt Marco Krieg vom Mieter Netzwerk Dortmund e.V.