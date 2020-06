Akazienstraße: Blumen im Asphalt

Baumscheiben wie diese verdienen eigentlich nicht mal den Namen. Kaum zu glauben, dass die Baumwurzeln ausreichend Wasser erhalten. Dennoch haben die Anwohner an der Akazienstraße in Wambel zwischen Gehweg, parkenden Autos und Fahrbahn mit bunten Blumen - hier sind's Ton in Ton orangefarben blühende Stroh- und Mittagsblumen - herrlich anzuschaunde Mini-Gärten am Straßenrand gezaubert.

Da mag man sogar über den einen oder anderen wüstenartigen Schotter-Vorgarten hinwegsehen...