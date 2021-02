Das Grünflächenamt der Stadt hat angekündigt, aus Gründen der Verkehrssicherheit unter anderem im Stadtbezirk Brackel eine Reihe nicht mehr standfester Bäume auf städtischen Flächen fällen zu müssen.

Überwiegend seien Morschungen und Faulstellen in den Stämmen und Kronen festgestellt worden, beziehungsweise dass große Teile der Bäume trocken sind. Die betroffenen Bäume sind mit orangefarbenen Banderolen und einem farbigen Kreuz markiert worden. Die gefällten Bäume sollen durch neue ersetzt werden.

Dazu zählen am Nussbaumweg im Wambel eine Pappel und zwei Eichen, am Bahnhof Scharnhorst an der Flughafenstraße ein Ahorn, eine Baumhasel an der Robert-Scholz-Straße 35 in Wickede, in der Wambeler Grünanlage Dorfstraße eine Erle, an der Hannöverschen Straße 40 und 82 zwei Eschen, an der Wickeder Josef-Grundschule am Dollersweg drei Ahorn, zwei Baumhasel und eine Esche, an der Fichte-Grundschule an der Haslindestraße in Neuasseln ein Ahorn, am Sportplatz am Dollersweg in Wickede eine Pappel, am Brackeler Sportplatz an der Oesterstraße ein Ahorn, am Asselner Schulzentrum Grüningsweg vier Ahorn, zwei Buchen, eine Flügelnuss und eine Eberesche, am benachbarten Sportplatz Grüningsweg sechs Ahorn, zwei Eichen und zwei Erlen, an der Pothecke in Wambel eine Birke, am Wambeler Sportplatz an der Sendstraße ein Ahorn, an der Matilda-Wrede-Straße gegenüber Haus Nummer 18 in Neuasseln eine Eberesche, auf einem Parkplatz am Brackeler Hellweg ein Amberbaum sowie am Altwickeder Hellweg in Wickede zwei Birken.