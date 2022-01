Brackel. „Wir wissen, dass Menschen im grünen Umfeld schneller gesund werden“, sagt Angela Schuh, Professorin für Public Health. SGV-Wanderführer Entspannungstrainer Manfred Plieske macht sich genau dies zum Ziel und bietet im Februar, März und April jeweils ganz spezielle Waldspaziergänge unter wechselnden Mottos an. In Bewegung im Wald vermittelt der Trainer immer samstags zwischen 10:00 und 13:00 Uhr für Waldgesundheit seinen Gästen bei diesem wohltuenden Spaziergang Methoden und Ansätze für mehr Stabilität - nicht nur körperlich. Erleben Sie mentale Entspannung in freier Natur! Die Länge der Spaziergänge umfassen zirka 4km. Folgende Termine sind über das Kulturzentrum balou buchbar:

Motto: Eulenblick

Samstag, 19.02.2022, 10:00 - 13:00 Uhr

Treffpunkt: Freischütz Schwerte, Hörder Str. 131, 58239 Schwerte (Kletterwald), ÖPNV Linie 430

Motto: Über Stock und Stein

Samstag, 12.03.2022, 10:00 - 13:00 Uhr

Treffpunkt: Road Stop Dortmund, Hohensyburgstr. 169, 44265 Dortmund, Parkplatz gegenüber

Motto: Die Natur erwacht

Samstag, 02.04.2022, 10:00 - 13:00 Uhr

Treffpunkt: Aplerbecker Wald, Dieckmann´s, Wittbräucker Straße 980, 44265 Dortmund

Die Teilnahme an den Angeboten beträgt jeweils 18 Euro. Anmeldungen sind ab sofort auf www.balou-dortmund.de, telefonisch unter 0231 – 99773630 oder via Email an post@balou-dortmund.de möglich. Auf seiner Homepage informiert das Kulturzentrum zudem über die aktuellen Hygienevorschriften. Es gilt die aktuelle CoronaSchuVo und es können ggf. Einschränkungen bestehen. Das Kulturzentrum balou informiert dazu auf seiner homepage www.balou-dortmund.de. Für Rückfragen steht das Kulturzentrum auch telefonisch (MO-FR zw. 9-12Uhr) unter 0231 – 99773630 oder via E-Mail an post@balou-dortmund.de zur Verfügung.