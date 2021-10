Der Stadtverband der Dortmunder Gartenvereine hat sich aufgemacht zur Anlagenrundfahrt.

31 Vertreter aus Politik und Verwaltung trafen sich am Haus der Gartenvereine in Wambel, um die Rundfahrt durch sieben verschiedene Gartenvereine in Scharnhorst, Brackel, Hörde, und Aplerbeck anzutreten.

Ziel der Rundfahrt war es, den Entscheidungsträgern aktuelle Sanierungs- und Bauprojekte zu präsentieren. Die Teilnehmer der Rundfahrt konnten sich davon überzeugen, dass die dem Stadtverband zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sinnvoll verwendet wurden.

Nach der Besichtigung der ersten beiden Gartenanlagen, „Werzenkamp“ und „In den Westkämpen“, gab es beim gemeinsamen Frühstück in Scharnhorst eine Überraschung: Oberbürgermeister Thomas Westphal beehrte die Gartenfreunde mit einem Kurz-Besuch. Bei Kaffee und belegten Brötchen konnte, wenn auch kurz, mit dem Stadtoberhaupt über das Kleingartenwesen in Dortmund diskutiert werden.

Im Verlauf des weiteren Vormittags wurden neben Wegebaumaßnahmen neue Spielplätze und neu gestaltete Eingangs-Bereiche präsentiert. Neben den üblichen Sanierungen von Gehwegen spielen Umgestaltungen mit dem Ziel der ökologischen Aufwertung der Gartenanlagen eine immer größere Rolle. Beispiele für diese Projekte sind die Wildblumenwiese mit Regenwasserversickerung auf der Gemeinschaftsfläche der drei Brackeler Gartenvereine „Am Westheck“, „In den Westkämpen“ und „Am alten Flughafen“ sowie der Imkergarten mit Informationstafel im Verein „Fröhliche Morgensonne“.

Bei allen Projekten haben sich die Vereine im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligt: sei es durch eine finanzielle Beteiligung oder im Rahmen von Gemeinschaftsarbeit z.B. beim Pflasterlegen.

Die Dortmunder Gartenanlagen sind Teil der öffentlichen Grünfläche und bieten Erholungsmöglichkeiten für Groß und Klein. Von dem vorbildlichen Zustand der Anlagen konnten sich die Teilnehmer der Rundfahrt überzeugen und sprachen den Aktiven in den Vereinen und den Verantwortlichen beim Stadtverband ein großes Lob aus.