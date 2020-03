Die Trockenheit im Sommer 2019 hat die 14 Kastanien auf dem Parkplatz des „City-Center“ an der Flughafenstraße in Brackel massiv gestresst. Sie sind so geschädigt, dass inzwischen die Fruchtstände von Pilzen aus der Baumrinde wachsen. Auch von Bakterien der Sorte „Pseudomonas syringae pv. aesculi“, die die so genannte Kastanien-Krankheit auslösen, sind Stämme und Äste befallen.

Bei einer der regelmäßigen Baumkontrollen sind die Schäden, die schon mit bloßem Auge erkennbar sind, festgestellt. Die Bäume sind eigentlich durch die Baumschutz-Satzung geschützt, aber weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist und auch nicht durch Pflegemaßnahmen wiederhergestellt werden kann, führt laut Mitteilung der Stadt an der schnellstmöglichen Fällung kein Weg vorbei.

Damit die Baumscheiben auf dem Parkplatz nicht bis zur nächsten Nachpflanzperiode (2020/2021) leer stehen, wird eine Nachpflanzung mit Jungbäumen noch in diesem Frühjahr angestrebt. Durch das vorhandene Platzangebot gibt es die Möglichkeit, als Ersatz für die 14 zu fällenden Kastanien 19 Bäume nachzupflanzen. Ausgesucht wurden dafür vier verschiedene Sorten, die zudem als Bienen-Nährpflanzen einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten sollen und gleichzeitig mit den schwierigen Verhältnissen auf Parkplätzen zurechtkommen müssten.

Die Fäll-Arbeiten sollen in der Zeit vom 30. März bis zum 1. April erledigt. Während dieser drei Tage muss der Parkplatz vollständig gesperrt bleiben.

Nach den Fällungen werden die Baumstümpfe entfernt und anschließend der Boden an den Pflanzstandorten ertüchtigt, bevor schließlich die neuen Bäume gepflanzt werden.

Das Grünflächenamt bittet um Verständnis für die Fällung, die Sperrung des Parkplatzes und weitere mögliche Beeinträchtigungen aufgrund der Arbeiten.