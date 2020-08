"Ganz schön abenteuerlich im Grävingholz.“ Das fanden Kinder und Erwachsene, die an der Waldabenteuer-Aktion des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen in Eving unter Leitung der zertifizierten Waldpädagogin Andrea Hirsch ein paar spannende und schattige Stunden im schönen Grävingholz-Wald im Stadtbezirk Eving erlebten.



Bevor 19 kleine und große Waldentdecker am Montagnachmittag (10.8.) gemeinsam das Waldsofa für ihr anschließendes Picknick bauen konnten, erfuhren sie jede Menge über den Wald und seine Bewohner. Wie erkennst du den Ruf des Eichelhähers, der die anderen Waldbewohner warnt? Sind Brennnesseln wirklich lecker und wie kann ich sie essen, ohne mir weh zu tun? Und welche Tiere leben denn nun bei uns im Wald? Wie sieht ein Reh-Bett aus? All dieses Wissen verpackte Andrea Hirsch in lustige Spiele und spannende Geschichten und ruck zuck waren drei fröhliche Stunden im Wald vorbei.

„Wir haben gesehen, mit welcher Freude sich Kinder in der Natur bewegen, wie gut es ihnen tut und wie sie so spielerisch Wertschätzung lernen“, so Edgar Freund, stellvertretender Ortsverbandssprecher der Grünen in Eving. „Gerne möchten wir uns daher stark machen für einen Waldkindergarten im Stadtbezirk Eving.“

 Kontakt: Gisela Sichelschmidt, Sprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen in Eving, Tel. 0231/9802135, E-Mail: gisela@sichelschmidt.eu.