Das Tiefbauamt lässt aus Gründen der Verkehrssicherheit derzeit u.a. im Stadtbezirk Brackel eine Reihe nicht mehr standsicherer Bäume auf städtischen Flächen fällen, viele davon an Schulen bzw. Kitas.

Dazu zählen drei Erlen an der Brackeler Reichshof-Grundschule, Am Westheck, zwei Buchen, eine Baumhasel, eine Weide, eine Kiefer, ein Ahorn und eine Mehlbeere an der Steinbrink-Grundschule, Langschedestraße, in Wickede, an der Brackeler Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Haferfeldstraße, eine Baumhasel und zwei Weiden, an der Erich-Kästner-Grundschule, Flughafenstraße, in Brackel ein Kirschbaum, zwei Birken und eine Kastanie, zwei Weiden an der Europa-Schule, Am Gottesacker, in Wambel, eine Kiefer an der Tremonia-Schule (ehemals Fröbel-Schule, Sendstraße, in Wambel sowie an der Brackeler Fabido-Kindertagesstätte Oesterstraße ein Ahorn.

Dazu in der Grünanlage Auf dem Kranz/Amtshaus Brackel eine Birke, auf dem Gelände der AWO-Begegnungsstätte in Asseln, Flegelstraße, eine Birke, in Wambel an der Hannöverschen Straße in Höhe des Hellweg-Baumarkts eine Esche, am Wieckesweg in Brackel eine Linde, in der Grünanlage an der Lothar-Emmerich-Straße im Brackeler Wohngebiet Hohenbuschei eine Eiche und eine Buche, an der Böschung des Westkamps in Brackel eine Birke, Auf dem Hohwart in Wambel eine Esche, an der - Hannöverschen Straße eine Birke, am Parkplatz am Wambeler Hellweg eine Weide, drei weitere Weiden an der Eichendorffstraße in Wambel sowie am Brackeler Hellweg 192 eine Kastanie.

Die betroffenen Bäume sind bereits mit einer orangefarbenen Info-Banderole und einem farbigen Kreuz gekennzeichnet worden. Ersatzpflanzungen sollen – soweit möglich – in der kommenden Pflanzperiode erfolgen.