Die Wickeder Sozialdemokraten laden für Sonntag, 12. September, ab 11 Uhr zur Geburtstagsfeier mit Kaffee und Kuchen auf den Levi-Cohen-Platz - vor dem Seniorenhaus Lucia - ein.

Am 12. September 1901 gründeten Karl Wetzel und seine Mitstreiter die SPD vor Ort in Wickede. Seit 120 Jahren sind die Sozialdemokraten für Wickede und die Menschen, die in Wickede wohnen, aktiv. Die SPD erinnert an die Geschichte von Ortsverein und Vorort: Das ehemalige Dorf mit bäuerlicher Struktur ist durch die Industrialisierung stetig gewachsen und mit ihm auch die SPD. Von Karl Wetzel bis heute wurde die SPD direkt gewählt.

Das ehemalige Dorf entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Vorort mit zeitweilig 17.000 Einwohnern. Zur Grundsteinlegung der ehemaligen Siedlung Neue Heimat kam 1956 der in Wickede geborene Ministerpräsident Fritz Steinhoff. 1965 besuchte Willy Brandt Wickede und die Wickeder Bevölkerung bescherte ihm einen unvergesslichen Empfang.

"Die prägenden Genossen zur damaligen Zeit bis in die 1980er-Jahre waren Willi Spaenhoff, Walter Mielke und Rolf Marquardt", erinnert die Wickeder SPD. Willi Spaenhoff war einer der Väter des Westfalenstadions und Bürgermeister. 1989 übergab er sein Mandat als Ratsvertreter an Friedhelm Sohn. Nach 31 Jahren übernahm Anna Spaenhoff dieses Amt.

Zum 110-jährigen Geburtstag der SPD Wickede gratulierte die damalige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft persönlich und 300 Anwesende waren schier aus dem Häuschen vor Begeisterung.

Zehn Jahre später wird nun an der frischen Luft gefeiert. Alle Interessierten sind eingeladen.