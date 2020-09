Sogar Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau, der bekanntlich ebenfalls am Sonntag, 13. September, nicht mehr zur Wiederwahl antritt, ließ es sich nicht nehmen, am Donnerstag (10.9.) an der Outdoor-Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Brackel auf dem Regenhof des Asselner Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) teilzunehmen, um Brackels Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Czierpka nach 26-jähriger Amtszeit gebührend zu verabschieden.

Für den begeisterten Skipper hatte der OB neben wohltuenden Worten eine CD "Unter vollen Segeln" des Shanty-Chors Dortmund als Abschiedsgeschenk im Gepäck. Der gerne mal augenzwinkernd als "König von Brackel" titulierte Czierpka freute sich nach seiner 251. Sitzung als Bezirksvorsteher (seit 1994) bzw. Bezirksbürgermeister (seit 2007) und nach 29 Jahren ehrenamtlicher Arbeit als Kommunalpolitiker in der BV zum Abschied zudem über ein geflügeltes Miniatur-Dortmund-Nashorn im Zebra-Look mit rotem Horn und über Lesestoff mit maritimen Bezug.

Seine eigenen Eindrücke vom Nachmittag gestern beschreibt Czirpka so: "In Corona-Zeiten irgendwie seltsam - alles auf Abstand, keine Umarmungen, kein Händedruck, kein Schulterklopfen. Trotzdem schön. Nun beginnt sie - die (fast) terminlose Zeit und das oft gehörte ,Oppa hat 'nen Termin' wird nun deutlich seltener werden. Schön! Für andere Dinge gibt´s mehr Zeit!"

Und Helma Friers, seit langen Jahren nicht nur im Sitzungssaal an der Seite des Bezirksverwaltungsstellenleiters für die Belange der Bezirksvertretung Brackel zuständig, habe er "natürlich besonders gedankt".