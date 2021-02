Zu einem digitalen Bürger*innendialog über die von den Grünen in der Bezirksvertretung Innenstadt-Ost per Anfrage an die Verwaltung vorgeschlagene Sperrung der S-Bahn-Unterführung Am Zehnthof für Autos lädt der SPD-Ortsverein Körne für Dienstag, 23. Februar, von 18 bis 19 Uhr ein.



Die beiden SPD-Mandatsträger*innen aus Körne, Ratsvertreterin Christina Alexandrowiz, und Bezirksvertreter Heinz-Dieter Düdder, in Personalunion stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende bzw. Ortsvereinsvorsitzender, verkünden zwar, diesem Vorschlag hinsichtlich der Tunnelsperrung südlich der Langen Reihe nicht zustimmen zu wollen, möchten aber mit den Körnerinnen und Körnern zu diesem und anderen aktuellen Themen virtuell ins Gespräch kommen.

Man erreicht die SPD-Politiker'innen virtuell mit PC oder Smartphone beim Meeting auf der Online-Plattform Zoom: www.zoom.us/join, Meeting-ID: 899 7831 1255, Kenncode: FWCn3s. Oder auch herkömmlich unter Tel. 0231/598817. Körnes SPD-Chef Düdder ist zudem generell unter der genannten Rufnummer und auch per Mail an h.duedder@dokom.net zu erreichen.

Mehr Schutz für Fußgänger im Tunnel

P.S.: In einem gemeinsamen Antrag an die BV Innenstadt-Ost setzen sich übrigens Grüne und SPD für mehr Schutz der Fußgänger*innen im S-Bahn-Tunnel Am Zehnthof ein. Vorgeschlagen werden Tempo 10 km/h, beidseitige Bodenschwellen und entsprechende Beschilderungen.