Die letzten Unwetter haben es einmal wieder deutlich zu Tage treten lassen. Der ungepflasterte Fußweg am Wambeler Rütligraben ist Stein des Anstoßes.

Dazu der Wambeler CDU-Vorsitzende Christian Barrenbrügge: "Wir haben uns die Situation vor Ort angeschaut und festgestellt, dass die zum Teil meterlangen Pfützen südlich des sogenannten Rütligrabens, ein unwürdiger Zustand sind. Hier muss umgehend Abhilfe geschaffen werden, in dem kurzfristig die Wegeverbindung so präpariert wird, dass das Wasser nach Regengüssen nicht auf dem Gehweg stehen bleibt. Dier Weg ist eine intensiv genutzte Strecke zur Stadtkrone Ost als zur gleichnamigen Stadtbahnstation an der B1. Bei den Anwohnern auch sehr beliebt bei den Hundebesitzern für den Gang ums Eck sowie die Fahrradverbindung entlang der B1 von Neuasseln in die Gartenstadt.“

Die CDU Wambel wird über die Bezirksvertretung Brackel versuchen hier kurzfristig für Abhilfe beim Grünflächenamt zu sorgen. „Noch wichtiger ist aber perspektivisch, dass hier mittelfristig ebenfalls aufgepflastert wird, wie es das westlich bestehende anschließende Wegeband am Finanzamt Dortmund-Unna schon hat. Dann kann man auch ideal mit dem Rad von der Straße Am Gottesacker bis nach Körne auf guten festen Grund sicher per Rad dort entlang radeln“, so Barrenbrügge abschließend.