Der Wechsel von Rot zu Grün verlief trotz historischer Premiere unspektakulär, geräuschlos, wie selbstverständlich: Mit der 65-jährigen Christiane Gruyters lenkt erstmals eine Politikerin der Grünen als Bezirksbürgermeisterin die Geschicke des Stadtbezirks Innenstadt-Ost.

Mit 18 von 19 Stimmen, bei nur einer Gegenstimme, votierten die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Innenstadt-Ost am Dienstag (10.11.) im Wilhelm-Hansmann-Haus eindeutiger als zu erwarten war für die gemeinsame Liste, mit der Grüne (6 Mandate), SPD (5) und CDU (4) in die Wahl zum Bezirksbürgermeisteramt gegangen waren. Verfügen die drei Fraktionen doch gemeinsam nur über 15 Stimmen. Somit müssen auch drei von vier Vertretern von FDP, Linken, Die Partei und AfD für die Liste von Grün-Rot-Schwarz gestimmt haben. Gewählt wurden damit auch Carsten Wember (SPD) als erster stellvertretender Bezirksbürgermeister und Margit Hartmann (CDU) als zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Viel Beifall, Tischeklopfen und Blumen gab's für das frisch gewählte Führungstrio.

"Ja, ich nehme die Wahl an. Danke," war der erste, fast schüchterne Satz der soeben gewählten neuen Oststadt-Bezirksbürgermeisterin Christiane Gruyters, die der BV Ost schon seit 1994 angehört. Seit dem Sommer ist die frühere Lehrerin an der Brackeler Reichshof-Grundschule im Ruhestand. "So habe ich auch mehr Zeit fürs Amt", merkte die 65-Jährige in einer kurzen Sitzungsunterbrechung beim gemeinsamen Gang zum Foto-Shooting ohne Mund-Nasen-Schutz draußen unter freiem Himmel an.

Unter Leitung der 77-jährigen Altersvorsitzenden Rosemarie Bartelt (CDU) war zuvor die neue Sitzungsperiode der im September neu gewählten BV eröffnet worden. BV-Geschäftsführerin Simone Uhlmann wurde zur ersten Schriftführerin bestellt, die Zahl der zu wählenden Bürgermeister-Stellvertreter einstimmig auf zwei festgelegt.

Erste Aufgabe der frisch gewählten Bezirksbürgermeisterin Christiane Gruyters war dann die Einführung und Verpflichtung aller Bezirksvertretungsmitglieder. Marianne Gurowietz (Grüne) und stellvertretend Marlies Schellbach (SPD-Fraktionssprecherin) wurden in den Gestaltungsbeirat gewählt, die vier Bezirksvertreter*innen Carsten Wember (SPD), Dirk Hartleif (CDU), Alessia Mainardi (Grüne) und Jens Krömer (SPD) in die EDG-Behälterkommission entsandt.