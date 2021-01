Auch in Zeiten der Corona-Pandemie möchte die SPD Innenstadt-Ost den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen und lädt deshalb zu einer Kümmer-Sprechstunde ein, die als digitale Veranstaltung über „GoToMeeting“ durchgeführt wird.

Sie findet am Montag, 25. Januar, von 18 bis 19 Uhr statt. Eine Registrierung ist hierfür nicht erforderlich, die Einwahl kann direkt über folgenden Link erfolgen:

https://global.gotomeeting.com/join/963339581.

Alternativ kann man sich auch über ein Telefon einwählen: Hierzu ist zunächst die Rufnummer +49 721 9881 4161 zu wählen, anschließend muss man über sein Telefon den Zugangscode 963339581 eingeben. Ein Kennwort wird nicht benötigt, man wird laut SPD sofort zu der Sitzung dazugeschaltet.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Innenstadt-Ost stehen an diesem Abend für Fragen, Anregungen und Beschwerden zur Verfügung. "Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen", so Gabriel Faber, Vorsitzender des SPD-Stadtbezirks Innenstadt-Ost und Mitglied der BV Ost.