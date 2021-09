Am Samstag, 18. September, gibt es in Asseln Tipps und Gespräche rund um das Radeln. Am Stand dabei sind die Grüne Direktkandidatin Prof. Dr. Anke Weber und Grüne Fraktionsmitglieder der Brackeler Bezirksvertretung.

Die Grünen im Stadtbezirk Brackel laden am 18. September zum Fahrradtreff am Asselner Hellweg (vor dem REWE-Markt) ein. Von 10 bis 13 Uhr können Interessierte sich rund um das Radfahren in Dortmund informieren. Die erfahrenen Grünen-Stadtradler bieten Tipps für alltagstaugliche Wege durch das Stadtgebiet. Daneben geben sie Hinweise zum optimalen Gebrauch des Fahrrads, zu Pflege, Wartung und Reparatur. Vor allem aber sind die Grünen gespannt auf Verbesserungsvorschläge der Mitbürger*innen für den Radverkehr.