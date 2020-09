In Dortmund muss mehr für die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr getan werden - auch in den östlichen Stadtteilen. Deshalb trafen sich am Sonntag in Wambel rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ihren Fahrrädern, um gemeinsam zur Fahrrad-Demo "Kidical Mass" in der Innenstadt aufzubrechen.

Initiator war Tong Rosiepen (Bildmitte), selbst leidenschaftlicher Radfahrer. Er hatte die Begleitung der großen Gruppe durch die Polizei organisiert und verlas vor Beginn alle Infos zum Ablauf. Dann ging es über die rechte Fahrbahn des Hellwegs bis zum Friedensplatz, zügig und ohne die Gefahren der Stadtbahngleise. An der Fahrrad-Demonstration rund um Wall und Borsigplatz nahmen 1400 Radler teil, 300 mehr als bei der Premiere vor einem Jahr. Gemeinsame Forderung: "Sichere, breite Radwege!"