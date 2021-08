Jasmin Priegnitz (16) wird Dortmunds „Kultur-Botschafterin“ in den USA. SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann übernimmt die Patenschaft für die Stipendiatin.

Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms wird die 16-jährige Jasmin Priegnitz ihre Heimat Dortmund für ein Jahr lang gegen die USA eintauschen. Die Schülerin der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Brackel wird ab Herbst eine US-amerikanische High School besuchen. Ermöglicht wird ihr dies durch ein Stipendium des Deutschen Bundestags, für das die Dortmunder Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann die Patenschaft übernimmt. „Ich gratuliere Jasmin ganz herzlich zu der einmaligen Gelegenheit“, so die Bundespolitikerin der SPD.

Das Parlamentarische Patenschafts-Programm ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestags und des US-Kongresses. Seit 1983 haben jedes Jahr Jugendliche aus den USA und aus Deutschland die Möglichkeit, Erfahrungen im jeweils anderen Land zu sammeln. Im vergangenen Jahr konnte der Austausch aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Ich freue mich sehr, dass ich nach einer Corona-Pause in diesem Jahr erneut die Patenschaft für den USA-Aufenthalt einer Schülerin aus Dortmund übernehmen und so den Austausch Jugendlicher aus beiden Ländern fördern kann“, erklärt Poschmann. Ziel des Programms ist es, persönliche Verbindungen zwischen jungen Menschen in den USA und in Deutschland zu schaffen und gemeinsame Wertvorstellung zu festigen, aber auch Unterschiede zwischen den beiden Nationen kennenzulernen.

Austausch vor Abreise in die Vereinigten Staaten

Die Bundestagsabgeordnete und die Stipendiatin haben sich wenige Wochen vor der Abreise gemeinsam mit der Schulleiterin der Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Dr. Christina Neder, zu einem Austausch getroffen. Dabei stellt Sabine Poschmann klar, dass sie mit ihrer Stipendiatin in Kontakt bleiben möchte: „Jasmin wird mit Sicherheit prägende Erfahrungen und Eindrücke in den Vereinigten Staaten sammeln. Ich freue mich bereits jetzt auf ihre Erzählungen und Berichte“.

Noch weiß die Schülerin nicht, wo sie in den USA leben wird. Sie wartet aktuell gespannt darauf, ihr genaues Ziel zu erfahren.(OA)

Bewerbung: Aktuell können sich Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 17 Jahren für das 39. Parlamentarische Patenschafts-Programm im Schuljahr 2022/23 bewerben. Die Frist endet am 10. September. Mehr Informationen zur Bewerbung gibt es unter www.bundestag.de/ppp .