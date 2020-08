Auf zentralen Infoständen präsentiert der Ortsverband Brackel von Bündnis 90/Die Grünen an den kommenden vier Samstagen seine Kandidat*innen und seine Programmschwerpunkte für die Kommunalwahl am 13. September.

Jeweils samstagvormittags bietet sich für die Bürger die Möglichkeit, Kandidat*innen und Programm der Grünen kennenzulernen:

in Wambel, 22. August, 10–13 Uhr, Hellweg vor REWE

in Wickede, 29. August, 10–13 Uhr, Hellweg vor REWE

in Asseln, 5. September, 10–13 Uhr, Hellweg vor REWE

in Brackel, 12. September, 10–13 Uhr, Hellweg vor Bäcker Beckmann.

Die Kandidat*innen für die Kommunalwahl wurden bereits im März vom Grünen Kreisverband Dortmund gewählt. Es kandidieren für die Brackeler Bezirksvertretung:

1) Heide Kröger-Brenner

Foto: Heide Kröger-Brenner

hochgeladen von Manfred Brocks

2) Dietmar Plieth

Foto: Dietmar Plieth

hochgeladen von Manfred Brocks

3) Claudia Plieth

Foto: Claudia Plieth

hochgeladen von Manfred Brocks

4) Dr. Thomas Mitra

Foto: Dr. Thomas Mitra

hochgeladen von Manfred Brocks

5) Birgit Arndt

Foto: Birgit Arndt

hochgeladen von Manfred Brocks

6) Thomas Minor

Foto: Thomas Minor

hochgeladen von Manfred Brocks

7) Jutta Häuser

Foto: Jutta Häuser

hochgeladen von Manfred Brocks

8) Felix Ullmann

Foto: Felix Ullmann

hochgeladen von Manfred Brocks

9) Beate Preckwinkel

Foto: Beate Preckwinkel

hochgeladen von Manfred Brocks

10) Manfred Brocks

11) Gerhard („Tong“) Rosiepen

12) Ulrich Begemann

Schwerpunkte der Arbeit in der Bezirksvertretung werden u.a. gelegt auf den Schutz von Klima und Umwelt vor Ort, u.a. durch Verhinderung der Startbahnverlängerung des Flughafens und des Weiterbaus der OWIIIa; die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sowie des Rad- und Fußverkehrs; die Unterstützung des flächen- und energiesparenden Bauens und den Erhalt von Freiflächen und Naturschutzgebieten.

Um ein Direktmandat für den Rat bewerben sich

in Wambel (Wahlbezirk 17): Pia Soldan

Foto: Pia Soldan

hochgeladen von Manfred Brocks

in Brackel (Wahlbezirk 18): Felix Ullmann

in Asseln/Neuasseln (Wahlbezirk 19): Thomas Minor

in Wickede (Wahlbezirk 20): Claudia Plieth