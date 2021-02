Die SPD-Ratsfraktion mit vielen jungen neuen Ratsmitgliedern stellt auch in der Geschäftsstelle die Weichen für einen Generationswechsel. Die SPD-Fraktion hat einen neuen Fraktionsgeschäftsführer gewählt. Die Nachfolge von Andrew Kunter wird der 30-jährige Jan-Joschka Pogadl zum 1. März antreten. Derzeit ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Dortmunder SPD-Landtagsabgeordneten und AWO-Unterbezirkschefin Anja Butschkau beschäftigt.

Der gebürtige Husen-Kurler ist in der SPD gut vernetzt, gehört als stellvertretender Vorsitzender auch dem Scharnhorster SPD-Stadtbezirksvorstand an. Pogadl, der 2009 sein Abitur an der Brackeler Geschwister-Scholl-Gesamtschule gemacht und seinen Master of Arts an der Ruhr-Universität Bochum (Internationale Politik und Ökonomie) abgelegt hat, kennt man zudem auch von seinen Aktivitäten bei der SPD-nahen Jugendorganisation SJD/Die Falken und durch seine Tätigkeiten für frühere Dortmunder SPD-Bundestagsabgeordnete.