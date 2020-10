Erst Anfang des Monats konnten die Brackeler einen Auftritt der Band "60'-70' Oldie Connection" im "Haus Pape" miterleben, nun wollen die fünf Musiker*innen Karl Heinz Dreier, Peter Münch, Vera Hoffmann Christoph John und Detlef Winkler am Samstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im "Café Alt Wien", Oesterstr. 68, am Brackeler Hallenbad aufspielen - sofern es keine weiteren Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie gibt, so Detlef Winkler.

Die "Oldie Connection" spielt Songs von Creedence Clearwater Revival (CCR), den Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, den Lords und vielen anderen mehr. Der Eintritt ist frei; es wird indes eine Hut-Umlage geben.

Im "Café Alt Wien" liegt ein Hygieneplan vor. Ebenfalls ist für eine Zugangs-, Ausgangs- und Abstandsregelung gesorgt. Konzertbesucher*innen werden zudem gebeten einen Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Cafés zu tragen.

Tischreservierung und weitere Infos im Café unter Tel. 0174-4312444.