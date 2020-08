hochgeladen von Wilhelm Auffahrt

Einladung zum Protestspaziergang

Die Bürgerinitiative "Schützt unseren Freiraum" ruft alle interessierten Bürger zum Protestspaziergang gegen die geplante Weiterführung der Brackeler Straße (L 663n / OWIIIa) nördlich Asseln und Wickede.



Am Samstag, 15. August um 14:00 Uhr auf.

Treffpunkt ist am Fabido-Kindergarten (Baedekerstraße 40) in Wickede.

Dauer des Spaziergangs ca. 3 Stunden.

Es wird die geplante Trasse einschließlich des Pleckenbrinksees und des Naturschutzgebietes Wickeder Ostholz erkundet.

Fachkundige Vertreter der Bürgerinitiative und der Naturschutzverbände sowie betroffene Bürger*innen erläutern an mehreren Orten die Hintergründe und ökologischen Auswirkungen der Planung.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Hier die Route des Protestspaziergangs (blau gepunktet). Wir gehen im Uhrzeigersinn.

Weitere Informationen unter: BISuF - Hompage

Zum Hintergrund:

Der Beschluss des Dortmunder Rates zur Planung des Weiterbaus der OWIIIa / L663n gibt großen Anlass zur Sorge. Nachdem jahrelang Ruhe um dies Thema eingekehrt war, stehen jetzt Mittel zur Verfügung, dieses umweltzerstörende Schnellstraßenprojekt im Dortmunder Nordosten weiter zu planen.

Die Bürgerinitiative „Schützt unseren Freiraum“ kämpft gemeinsam mit den Naturschutzverbänden, Grünen und Linken gegen das fast 100 Jahre alte Projekt, welches von SPD, CDU und FDP forciert wird.

Unter dem Vorwand einer angeblichen Hellweg-Entlastung ist vorrangig beabsichtigt, eine neue vierspurige Autobahn für den Schwerlastverkehr durch den Norden von Asseln und Wickede zu bauen.

Diese mautfreie West-Ost-Straße soll zusammen mit einer in der Nordstadt geplanten „Nordspange“ insbesondere die Industrie- und Gewerbegebiete von Dortmund (Hafen, Westfalenhütte), Kamen und Unna miteinander verbinden.

Das Straßenbauprojekt konterkariert den Dortmunder Luftreinhalteplan und zieht Verkehr vom Dortmunder Autobahnring und der B 1 / A 40 / A 44 ab, um ihn in die Nordstadt zu führen.

Dafür soll ein lärmarmer Natur- und Erholungsraum unwiederbringlich zerstört, die Existenzen von Reiterhöfen vernichtet und fruchtbares Ackerland geopfert werden.

Hier ein Artikel, der sich ausführlich mit dem Problem beschäftigt.

Kontakt & Newsletter Anmeldung

Schützt unseren Freiraum (BISuF)

Lowenthal 19,

44319 Dortmund,

Mail: bisuf-dortmund@web.de

(für die Newsletter-Anmeldung einfach an uns ein E-Mail senden!)

Für Rückfragen zum Spaziergang : Wilhelm Auffahrt (Tel. 0172 2770595‬)