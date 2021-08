Die Bezirksvertretung Brackel (BV) bietet am Sonntag, 29. August, von 10.30 Uhr bis circa 13 Uhr die diesjährige Radtour durch den Stadtbezirk Brackel an. Treffpunkt ist der Park-und-Ride-Parkplatz an der S-Bahn-Haltestelle Wieckesweg.

Die Streckenführung wurde vom ADFC geplant. Es werden Schwerpunkte der Arbeit der BV Brackel im öffentlichen Raum erläutert. Neben positiven Maßnahmen, wie die Neugestaltung des Bürgerparks Wambel, werden auch problematische Verkehrsbereiche erläutert. Auch zukünftige Maßnahmen, zum Beispiel am Schulzentrum Asseln, werden angefahren. Die Strecke ist etwa 23 Kilometer lang.

"Die Radtour musste leider in den letzten beiden Jahren ausfallen, einmal wetter- und einmal pandemiebedingt", erinnert sich Bezirksbürgermeister Hartmut Monecke: "Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf zahlreiche Radler*innen."(OA) Hartmut Monecke ist Brackels Bezirksbürgermeister.

Archivfoto: Käfer