Unter dem Motto „Wir weinen der letzten am Dortmunder Flughafen stationierten Wizz Air Maschine keine Träne nach“ wollen die Schutzgemeinschaft Fluglärm (SGF) und ihre Unterstützer laut und vernehmbar den Wizz Air-Flieger nach Charkow/Ukraine in aller Frühe am Sonntag, 24. Oktober, verabschieden. Dies hat SGF-Vorsitzender Mario Krüger mitgeteilt.

Ausgestattet mit SGF-Schutzwesten, Transparenten und Trillerpfeifen will man sich um 5.30 Uhr im Eingangsbereich des Terminalgebäudes treffen und dann durch die Abfertigungs-Ebene 01 und von dort über die Galerie zur Besucher-Terrasse marschieren, um dort mit Taschenlampen und Tüchern den startenden Wizz Air-Airbus A320 verabschieden.

Als Dank an alle Frühaufsteher soll es nach dieser Aktion zum gemeinsamen Frühstücks-Brunch ins Hotel Gut Höing nach Unna gehen. Für die Planung dort ist eine Rückmeldung unter Tel. 0163-884 2335 oder per E-Mail an info@schutzgemeinschaft-fluglaerm.de erforderlich.

Hintergrund-Info:

Die ungarische Airline Wizz Air schließt ihre erst am 31.7.2020 eröffnete erste deutsche Basis am Flughafen Dortmund zum 24. Oktober wieder und zieht ihre hier drei stationierten Airbus A320 ab, setzt laut Flughafen GmbH aber weiter auf den Standort Dortmund.