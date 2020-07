Die SPD-Faktion in der Bezirksvertretung (BV) Brackel zieht nun die Konsequenzen aus der Tatsache, dass auf dem Asselner und Wickeder Hellweg Tempo-30-Bereiche nur in Abschnitten realisiert werden können, an denen soziale Einrichtungen angesiedelt sind.

Da über den Hellweg in beiden Orten die Landesstraße L663 verläuft, können Geschwindigkeitsreduzierungen dort nicht einfach von der Stadt angeordnet werden. Oberbürgermeister Ullrich Sierau hatte aber noch einmal auf den Sonderfall der sozialen Einrichtungen hingewiesen (der Ost-Anzeiger berichtete).

Diese Karte will die örtliche SPD nun ziehen. Asselns Ortsvereinsvorsitzender Fabian Erstfeld: „Wir haben alle Einrichtungen aufgelistet und festgehalten, welche Veranstaltungen dort statt finden. So gibt es etwa im Evangelischen Gemeindehaus eine große Zahl von regelmäßigen wöchentlichen und monatlichen Treffen, zudem ist dort das Familienzentrum Arche angesiedelt sowie die Jugendeinrichtung KON.“

Die Wickeder Sozialdemokratin Anna Spaenhoff nennt als Beispiel aus Wickede das Evangelische Begegnungszentrum an der Johannes-Kirche, in dem ebenfalls vom Mittagstisch bis zu Abendveranstaltungen an einigen Tagen ein Treffen nach dem anderen stattfindet. Spaenhoff: „Grund genug, die vielen Besucher zu schützen, denn man kann das Zentrum ausschließlich über den Hellweg erreichen“.

Genau das ist die Bedingung für eine Geschwindigkeitsreduzierung an einer Landesstraße. Es wird ein alleiniger Zugang eben über diese Straße als Voraussetzung gefordert. Die Möglichkeit, den Ort über Nebenstraße zu erreichen, würde eine Geschwindigkeitsreduzierung unmöglich machen.

Insgesamt haben die Sozialdemokraten laut Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Czirpka vier Bereiche ausgemacht, an denen die Bedingungen stimmen:

Am Asselner Hellweg im Bereich 81-86, dort sind die Caritas-Sozialstation, Elinas bunte Kinderstube sowie die katholische St.-Joseph-Kirche mit Gemeindezentrum. Am Asselner Hellweg 161-163 befindet sich das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde, das KON und das Familienzentrum Arche, eine Kita. Im Bereich 189 - 193 ist die Senioren-Wohnanlage "Viertel Grün" verortet. Und in Wickede am Wickeder Hellweg 82-84 die Johannes-Kirche mit dem Begegnungszentrum der Evangelischen Kirchengemeinde.

An diesen Stellen könnte nach der Novelle der Straßenverkehrsordnung von 2016 über eine maximal 300 Meter lange Strecke mit Tempo 30 km/h angeordnet werden.

Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Czierpka: „Am Dollersweg in Wickede, ebenfalls Landesstraße L663, ist das schon seit geraumer Zeit so. Dort sind zwei Grundschulen angesiedelt. Ich denke, es müsste bei den vier jetzt genannten Bereichen ebenfalls klappen. Bei der Seniorenwohnanlage bin ich mir nicht ganz sicher, ob das als soziale Einrichtung im Sinnen der Straßenverkehrsordnung durchgeht, aber wir versuchen es einfach“.

Czierpka weist auf einen interessanten Nebeneffekt hin: Navigationsprogramme errechnen die Fahrzeit unter anderem durch die möglichen Geschwindigkeiten auf der Strecke. "Vier Tempo-30-Zonen könnten also dazu führen, dass für den Straßenzug Asselner und Wickeder Hellweg eine längere Fahrzeit angegeben und die Verbindung daher unattraktiver wird."

BV tagt am 10. September in der Aula am Grüningsweg

 Die letzte Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Brackel vor der NRW-Kommunalwahl am 13.9. soll voraussichtlich am Donnerstag, 10. September, um 16 Uhr coronabedingt nicht im gewohnten Sitzungssaal im Balou in Brackel, sondern in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Grüningsweg 42-44, in Asseln stattfinden.