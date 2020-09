Es tut sich was für die Infrastruktur des Sports in Dortmund: Oberbürgermeister Ullrich Sierau übergab zwei neue Dreifach-Sporthallen an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Brackel. Vertreter von Schule, Politik und Verwaltung blickten sich am Mittwoch neugierig um.

Über dunkle Bodenfliesen betreten Schüler und Vereinsmitglieder künftig die neue Kathedrale des Sports im Dortmunder Osten: Sechs Hallen, zwölf Umkleiden, zwei elektrische Tribünen und ein Seminarraum sollen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Spaß an der Bewegung machen. Bei Versammlungen und Turnieren kommt ein Verkaufsraum neben dem Foyer zum Einsatz - samt Büdchen-Jalousie.

Orange und grau, in diesem Farben präsentiert sich der Neubau an der Haferfeldstraße 3-5 von außen. Innen finden sich diese Farben wieder: Sporthalle 1 hat einen orangefarbenen Boden. Dort befindet sich die größere Tribüne mit Platz für 600 Zuschauer. Sporthalle 2 hat einen hellgrauen Boden. Auf ihre Tribüne passen 199 Menschen. An der Wand hängt eine bunte Kletterwand.

Auf die modernen Duschen und die begrünten Flachdächer wies Klaus Zielonka hin, ehemaliger Schulleiter der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. "Besonderen Wert wurde auf Schallschutz gelegt", so Zielonka.

Oberbürgermeister Ullrich Sierau freute sich vor allem über die Bauzeit von 12 Monaten: "Einzigartig, weil es unheimlich schnell ging! Das geht nur mit einem eingespielten Team." Nach Ratsbeschluss vor vier Jahren und Bauantrag im März 2019 ging es im Sommer los. Ein Jahr später sind die Hallen fertig, warten nun darauf möbliert zu werden: Bänke für die Umkleiden, Sportgeräte für die zahlreichen Geräteräume.

Gekostet haben die Hallen 9,9 Millionen Euro. Mit Einrichtung und Abriss der zwei alten Hallen werden 10,6 Millionen Euro an der Gesamtschule investiert. Der Abbruch ist für Anfang 2021 geplant.

Der Bau der Dreifachturnhallen ist Teil einer Investitionsoffensive der Städtischen Immobilienwirtschaft; Neubauten und Sanierungen an elf Standorten. "Das Turnhallenprogramm soll 2024/25 fertig sein", stellte Bereichsleiter Ahmet Gönem in Aussicht. (pk)