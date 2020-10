Auch in den Herbstferien ist in manchen städtischen Jugendfreizeitstätten einiges los - unter anderem in Wickede. Für das Programm müssen sich die Kinder und Jugendlichen vorab anmelden.

Die Wickeder Jugendfreizeitstätte (JFS) an der Bremmenstraße 8 startet am Dienstag, 13. Oktober, in ein abwechslungsreiches Herbstferienprogramm. Ab 15 Uhr gibt es in beiden Ferienwochen - zusätzlich zu den gewohnten Angeboten - ein spezielles Tagesangebot für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren.

Los geht es am 13. Oktober mit dem Gestalten herbstlicher Windlichter. Am 14. Oktober wird die JFS bei einer Hausrallye auf den Kopf gestellt, der 15. Oktober ist dem Videospiel gewidmet und am 16. Oktober gibt es eine coronagerechte Outdoor-Disco. Bei einer Schnitzeljagd können Kinder und Jugendliche am 17. Oktober ihre Ortskenntnis unter Beweis stellen.

In der zweiten Ferienwoche locken eine Schmuckwerkstatt (20.10.), ein verrücktes Minigolf-Turnier (21.10.), ein 80-er Spiel (22.10.) und ein Tischtennis-Turnier (23.10.).

Anmeldungen werden erbeten vor Ort in der JFS Wickede unter Tel. 0231/211856.