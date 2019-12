Eine neue Themenreihe für Senioren, deren Angehörige, Freunde und NachbarInnen, die sorgen, betreuen und pflegen, damit Mann und Frau sicher in der eigenen Wohnungen alt werden kann, bieten zu Jahresbeginn das Seniorenbüro Brackel und das Netzwerk Senioren im Stadtbezirk Brackel an.

Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Wahrung der gewohnten Lebensqualität, um mögliche Unterstützung von außen und um die Selbstsorge für die Helfenden.

 Wie will ich im Alter wohnen?

 Welche Vorkehrungen sollte ich nicht auf die lange Bank schieben?

 Wo kann ich qualifizierte Beratung und Hilfe erfahren?

Doch auch Kinder, Enkel, Neffen und Nichten, Freunde oder Nachbarn, die in der Versorgung von nahen Angehörigen, deren Freunde oder Nachbarn stehen fragen sich nicht selten:

 Was kommt da noch auf mich zu?

 Woher erhalte ich (finanzielle) Unterstützung und

 nicht zuletzt auch eigene Entlastung?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …

der AWO Tagespflege (Torsten Jaspers),

des Seniorenbüros Brackel (Thomas Brandt),

des Beratungsstützpunktes Leben & Pflegen (Gisela Supsar),

der Wohnberatung des Kreuzviertelvereins ( Jan Hoppmann),

des Karola Zorwald Seniorenzentrums (Anika Sesztak)

und

der Diakoniestation Süd-Ost (Torsten Kleinemeyer)

an.

Termine: im Zeitraum vom 28.01 – 18.02.2020 jeweils 4 x dienstags von 16.30 -18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Karola Zorwald Seniorenzentrum, Sendstr. 67, 44309 Dortmund

Daten und Themen im Einzelnen:

Dienstag, 28. Januar 2020, 16.30 -18.30 Uhr

Thema: Wohnen im Alter - welche Wohnformen, Hilfen der Finanzierung und

Anbieter gibt es?

Was benötige ich für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter?

Referenten: Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel)

Jan Hoppmann (Kreuzviertel- Verein, Wohnberatung)

Dienstag, 04. Februar 2020, 16.30 -18.30 Uhr

Thema: Sorgen und vorsorgen –

Vorsorgevollmacht- Betreuungsverfügung –Patientenverfügung

Wer handelt und entscheidet für mich, wenn ich dies nicht (mehr) kann?

Referent: Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel)

Dienstag, 11. Februar 2020, 16.30 -18.30 Uhr

Thema: Zu Hause pflegen - wertvolle Tipps zur Pflegeversicherung

Was leistet die gesetzliche Pflegeversicherung? Welche ambulanten

Leistungen kann ich erhalten?

Referent*innen: Gisela Supsar (Beratungsstützpunkt Leben und Pflegen),

Torsten Kleinemeyer (Diakoniestation Süd-Ost)

Dienstag, 18. Februar 2020, 16.30 -18.30 Uhr

Thema: Hilfreiche Unterstützer in der Betreuung und Pflege - Teilstationäre und

stationäre Angebote als Entlastung in der Betreuung und Pflege

Referent*innen: Torsten Jaspers (AWO Tagespflege Dortmund),

Anika Sesztak (AWO Karola-Zorwald-Seniorenzentrum Brackel)

Die Veranstaltung ist kostenfrei und als Seminarreihe konzipiert. Die Zahl der Teilnehmenden ist daher begrenzt!

Rückfragen und verbindliche Anmeldungen für alle vier (!) Veranstaltungen nimmt das Seniorenbüro Brackel (Tel. 0231/50-29 640) montags –freitags, in der Zeit von 10-12 Uhr entgegen.