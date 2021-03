Am Asselner und Brackeler Hellweg werden am Sonntag, 7. März, - wie angekündigt - in der Zeit zwischen 7 und 19 Uhr großflächige Reparaturarbeiten der maroden Fahrbahn-Deckschicht im Baustellenbereich vorgenommen, die in der letzten Frostperiode entstanden sind.

Dafür muss am Sonntag der Asselner Hellweg in Fahrtrichtung Brackel ab der Kreuzung Asselner Straße/Hellweg für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Der U43-Stadtbahnverkehr wird gewährleistet. Und auch Fußgänger können den Bereich passieren.

Eine Umleitung ist ausgeschildert über die Aplerbecker und Holzwickeder Straße zum Brackeler Hellweg.

Tiefbauamt und beteiligtes Bauunternehmen bitten um Verständnis für die genannten Einschränkungen.

Mehr: www.baustellen.dortmund.de.