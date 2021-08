Bei einem Unfall in der Nacht zu Dienstag (17.8.) wurde die Ampelanlage an der Kreuzung L821 (Chaussee)/L677 (Nordstraße) in Holzwickede schwer beschädigt. Deshalb ist das Linksabbiegen von der Chaussee auf die Nordstraße und von der Nordstraße auf die Chaussee bis auf weiteres nicht möglich.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr muss den beschädigten Ampelmast ersetzen. Eine Fachfirma ist bereits beauftragt, ein Datum für die Fertigstellung kann derzeit aber nicht mit Bestimmtheit genannt werden.

Beide Straßen sind aufgrund ihrer unmittelbaren Nähe zum Dortmunder Flughafen stark befahren, zudem gibt es keine belastbaren Umleitungstrecken im direkten Umfeld. Straßen.NRW empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden daher, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.