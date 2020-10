Auszubildende Anlagenmechaniker-/in im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk aus Dortmund und Lünen haben jetzt die Chance, freiwillig Wissenslücken im fachlichen Lehrstoff nachzuarbeiten, der durch die Corona-Krise entstanden ist.

Auf Initiative der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen und in Absprache mit den Berufsschulen und der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung bekommen sie dazu im Bildungszentrum Handwerk an der Langen Reihe in Körne die Chance, sich durch diesen „Extra-Unterricht“ fit für die Wintergesellenprüfung zu machen.

Der Kurs, der jeweils freitags von 14 Uhr bis 17 Uhr stattfindet, ist für alle Auszubildenden, egal ob in einem Innungsbetrieb beschäftigt oder nicht, kostenlos. Die Personalkosten für die beiden Fachreferenten trägt die SHK-Innung.

Die Schulung umfasst insgesamt zehn Unterrichtseinheiten in den Lehrwerkstätten und bietet thematisch eine breite Palette des fachlichen Stoffs, den die Auszubildenden bis zu ihrer schriftlichen Gesellenprüfung im Dezember gelernt haben müssen.

„Wir wollen mit unserer Initiative allen Auszubildenden eine faire Chance geben, trotz der in diesem Jahr schwierigen Bedingungen eine gute Gesellenprüfung zu machen”, erklärt dazu Innungsgeschäftsführer Joachim Susewind. Der Vorstand der Innung hat in seiner letzten Sitzung einstimmig die finanziellen Mittel für diese besondere Fördermaßnahme freigemacht. In zwei Kleingruppen besteht die Möglichkeit einer individuellen Wissensvermittlung.