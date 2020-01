Computerkurse, Fotografie und kreative Werkstattangebote – das CCDo-Bildungszentrum Brackel e. V. veröffentlicht seine Jahresprogramme mit über 200 Veranstaltungen.

Das CCDo-Bildungszentrum Brackel e. V. feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag und veröffentlicht zwei prall gefüllte Programmhefte mit über 200 Veranstaltungen. Neben den klassischen Kursen hat das Bildungszentrum sein Angebot an regelmäßigen Sprach-AGS, dem ComputerCafé für Senioren und den Werkstatt-Angeboten für Kinder und Jugendliche erweitert. Im Februar lädt das Bildungszentrum Interessierte an, in die Angebote kostenlos reinzuschnuppern.

Sprach-AGs

Gleich vier Sprach-AGs sind im neuen Angebot des CCDo-Bildungszentrums enthalten. Mit Englisch, Französisch und Spanisch können nun drei der beliebtesten europäischen Sprachen in entspannter Atmosphäre gelernt werden. Die Angebote richten sich an Anfänger mit wenig Vorkenntnissen und finden jeweils an einem Tag in der Woche von 16:00 bis 17:30 Uhr statt.



Computer im Beruf und Zuhause

Das Angebot an Kursen im Bereich Computer und IT ist im neuen Programm noch umfangreicher. Neben den klassischen Angeboten um Microsoft Windows und Office bietet das CCDo-Bildungszentrum Brackel e. V. viele Spezialkurse, z. B. zu den Themen Serienbriefe in Microsoft Word oder Makros in Microsoft Excel. Abgerundet wird das Angebot mit Kursen zu aktuellen Themen, zum Beispiel zu Homepages mit WordPress, Datenclouds und Programmierung.

Angebote speziell für Eltern

Kinder und Jugendliche bewegen sich sehr selbstbewusst im Internet und in Sozialen Medien. Mit Angeboten und Seminaren zu Themen wie Cybermobbing, was macht mein Kind im Netz oder Datenschutz im Internet bietet das CCDo-Bildungszentrum Brackel e. V. beratende Angebote speziell für Eltern an. In Kooperation mit der Erste Hilfe Schule Anke Blaß aus Kamen bietet das Bildungszentrum auch Kurse in Erster Hilfe, beispielweise für Führerscheinanwärter oder betriebliche Ersthelfer an.

Werkstattangebote für Kids & Teens

Die beliebten Werkstatt-Angebote werden 2020 um eine Foto-Werkstatt ergänzt. Die Werkstatt-Angebote sind regelmäßig stattfindende Angebote für technikinteressierte und kreative Kinder und Jugendliche. Neben den bekannten Programmier- und Roboter-Werkstattangeboten gibt es ab Februar auch eine Foto-Werkstatt. Kreative Fotografie steht hier im Mittelpunkt. Die Werkstatt-Angebote finden an jeweils einem Wochentag von 16:00 bis 17:30 Uhr statt.

ComputerCafé für Senioren

Aus dem bekannten und beliebten Senioren-Computer-Club wird 2020 das ComputerCafé. An bis zu 6 Terminen im Monat können angemeldete Teilnehmer zu den Treffen des ComputerCafés kommen und unter Anleitung einer erfahrenen Dozentin am Computer, Smartphone oder Tablet lernen und Ihre eigenen Fragestellungen und Probleme mitbringen.

Viele weitere Angebote finden Interessierte auf der neugestalteten Internetseite des Vereins unter www.ccdo.de. Die Programmhefte liegen auch an vielen Auslagestellen im Stadtbezirk kostenlos aus. Fragen beantwortet das Team des CCDo-Bildungszentrum Brackel e. V. gerne auch telefonisch unter 0231 1654704.

Die Programmhefte können Sie unter nachfolgendem Link auch direkt herunterlagen: Download Programmhefte